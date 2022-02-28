На Львовщине проверили всех задержанных: диверсантов не обнаружили

Во Львовской области правоохранители усиленно патрулируют улицы и задерживают подозрительных лиц. Пока диверсантов среди них не обнаружили.

Об этом на своей странице в фейсбуке заявил глава Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий. По его словам, СБУ проверила всех задержанных и не обнаружила диверсантов.

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Есть хорошая новость для жителей Львовщины по состоянию на этот час. Специалисты управления СБУ во Львовской области проверили всех подозрительных лиц, задержанных на Львовщине. Никаких диверсионных групп не обнаружили,

– отметил Козицкий.

Кроме этого, глава Львовской ОГА поблагодарил все правоохранительные службы за их работу, а местных жителей – за бдительность.

"Расслабляться не время. Держим строй!" – подчеркнул он.

Какова ситуация во Львове и области:

В городе действует комендантский час: с 22:00 до 6:00 людям нельзя выходить на улицы. Только работники военных администраций и объектов критической инфраструктуры могут выходить на улицы Львова ночью, имея специальные пропуска.

Андрей Садовый подчеркнул, что в городе усиливают блокпосты. Кроме этого, полиция патрулирует на протяжении всех суток. Правоохранители проверяют документы у подозрительных и осматривают авто.

Кроме того, жители города и области активно помогают правоохранителям. Они обращаются в полицию, встретив подозрительных людей.

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