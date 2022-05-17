На Львовщине ПВО сбила 3 ракеты, а одна попала в военный объект

Во Львовской области противовоздушная оборона сбила 3 крылатые ракеты. Одна ракета все-таки попала – пострадал военный объект в Яворовском районе.

Об этом сообщили 24 каналу собственные источники в Львовской ОВА. По предварительной информации, силам ПВО удалось уничтожить 3 крылатых ракеты.

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Пострадавших и жертв в результате обстрелов нет, сообщили в ОВД.

Россия продолжает обстреливать Львов

Страна-агрессор не останавливается и продолжает уничтожать украинские города независимо от того, где они расположены. Следовательно, страдает и Львовская область.

Утром 15 мая враги обстреляли ракетами Львовщину. Удары были нанесены с Черного моря. Две ракеты удалось сбить подразделениям зенитных ракетных войск воздушного командования "Запад". В Воздушных силах ВСУ рассказали: ракетных ударов было несколько. Украинским подразделениям удалось сбить 2 ракеты.

Ночью 17 мая также прогремели взрывы – их было слышно не только в области, но и во Львове. Мэр города Андрей Садовый подтвердил обстрелы и призвал львовян оставаться в укрытиях. Также ситуацию прокомментировал глава Львовской ОВА Максим Козицкий. Он призвал людей сохранять спокойствие.

Атака на Львов 17 мая стала самой большой с начала войны. При этом в горсовете сообщают, что самыми тяжелыми были обстрелы электрических подстанций Львове 3 мая.

Козицкий рассказал, что предварительно ущерб на Львовщине в результате всех атак врага с начала полномасштабной войны составляет 1,5 миллиарда гривен. Оценивая последствия ударов по Львовщине, Козицкий подчеркнул, что самые болезненные потери – это человеческие жизни.

Кратко об атаках по Львову за время полномасштабной войны

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