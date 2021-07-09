На Львовщине снова разгуляется непогода: объявили штормовое предупреждение

Синоптики прогнозируют, что 10 июля Львовщину накроют грозовые дожди. Спасатели объявили штормовое предупреждение на территории всей области.

Погоду на Львовщине будет определять прохождение атмосферных фронтов от циклона над Балтийским морем. В течение всех суток будет переменчиво облачно.

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На Львовщине прогнозируют грозы

Синоптики Львовского Гидрометцентра прогнозируют, что на Львовщине ночью и днем 10 июля будут идти кратковременные дожди и град.

Также в области ожидают грозу. Уровень опасности – "желтый".

Ветер – северный, 5-10 метров в секунду.

Днем во время грозы вероятны шквалы со скоростью 15 – 20 метров в секунду.

Температура ночью будет колебаться от 16 до 18 градусов выше нуля, а днем от 28 до 30 градусов тепла.

Прогноз погоды на Львовщине на 10 июля / Данные Укргидрометцентра

Заметьте Как вести себя во время грозы дома и на улице

В области объявили штормовое предупреждение

Из-за неблагоприятных погодных условий спасатели объявили штормовое предупреждение. Жителей Львовщины призывают соблюдать правила безопасности.

Во время грозы не следует ходить под раскидистыми деревьями, линиями электропередач или большими рекламными щитами. Также стоит избегать открытой местности и воды, ведь она – очень хороший проводник тока. Лучше переждать непогоду в помещении и вообще не выходить на улицу.

В случае возникновения каких-либо непредвиденных ситуаций во время непогоды, львовян просят звонить на "горячую линию города" по короткому номеру 1580.



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