На Львовщине после массового отравления ресторанам запретили делать салаты с майонезом

На Львовщине состоялось внеочередное заседание областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. Чтобы избежать массовых пищевых отравлений в жару, ресторанам запретили делать салаты с майонезом и заварные пирожные.

Во время заседания специалисты рассмотрели ситуацию, которая произошла в результате массового заболевания острой кишечной инфекцией гостей ресторана в Куликове. Тогда к врачам за помощью обратились 24 посетителя "Барского кныша".

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В ресторане отравились 24 человека

Представители Главного управления Госпродпотребслужбы во Львовской области на заседании комиссии ТЭБ и ЧС рассказали, что в течение 6 – 8 июля во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу госпитализировали 24 человека, среди которых были 8 детей. У всех пациентов был диагноз "острая кишечная инфекция".

Пострадавшие 4 июля были на разных торжествах в ресторане "Барский кныш", который расположен в Куликове на улице Шевченко, 12. Пациенты находились в состоянии средней тяжести. Сейчас 10 человек уже выписали из больницы, других планируют выписать сегодня, 13 июля.

После инцидента ресторан закрыли на 10 дней. Учреждение получило предписание на ликвидацию недостатков. Если их не устранят, Госпродпотребслужба обратится в суд для продления ограничения касательно работы ресторана. По решению комиссии, массовое отравление в Куликове определили как чрезвычайную ситуацию объектового уровня.

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Ресторанам запретили делать салаты с майонезом