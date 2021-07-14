На Львовщине в ресторане отравились 24 человека: все они ели 3 общих блюда

На Львовщине в ресторане "Панский кныш" 4 июля отравились 24 человека. Они посещали в заведении различные мероприятия, однако ели 3 общих блюда.

В больницу попал 21 пострадавший, а еще 3 человека лечились амбулаторно. Среди пациентов были 8 детей

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Пациенты ели общие блюда

Посетители ресторана "Панский Кныш", в Кулике, попали во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу. У них диагностировали сальмонеллез. По состоянию на утро 14 июля 10 пациентов уже выписали из медучреждения.

Заместитель начальника управления Госнадзора за соблюдением санитарного законодательства Елена Улашин рассказала, что во время эпидрасследования специалисты установили, что пострадавшие ели в ресторане 3 общих блюда. Однако расследование этого массового отравления продолжается. Делом также занимается полиция.

В ходе расследования нам удалось установить, что все пострадавшие ели 3 общих блюда: с курятиной, яйцом и красной рыбой. Вероятно, в каком-то из них и была сальмонелла,

– отметила Улашин.

Она добавила, что нельзя точно сказать, в каком именно блюде был опасный возбудитель, так как готовой продукции при эпидрасследование уже не было. Однако всю эту еду приготовили в ресторане.

Улашин отметила, что владельца ресторана оштрафуют. Размер штрафа пока неизвестен. Сейчас касательно этого проводят консультации с юристами. Однако, согласно законодательству, минимальный штраф на физическое лицо-предпринимателя – 6 минимальных зарплат. По состоянию на 14 июля она составляет 6 тысяч гривен. То есть владельца ресторана могут оштрафовать на 36 тысяч гривен.

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