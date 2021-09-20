На Львовщине стартовали масштабные учения украинских и американских военных

В Украине 20 сентября стартовали масштабные украинско-американские командно-штабные учения Rapid Trident 2021. Состоятся они на Яворовском полигоне во Львовской области.

Что известно об учениях

Тренировки будут проходить с 20 сентября по 1 октября. В них примут участие 6 тысяч военнослужащих из 15 стран-партнеров.

Рекомендуем Минобороны задолжало военнослужащим 1,5 миллиарда гривен

Торжественная церемония открытия стартовала 20 сентября. На ней присутствовали представители командования Сухопутных войск Украины, оперативного командования "Восток", представители вооруженных сил США и стран-партнеров.



На Яворивском полигоне стартовали военные учения / Фото телеграм-канала "Последний блокпост"



В учениях примут участие 6 тысяч военных / Фото телеграм-канала "Последний блопокст"

Последние военные учения Украины

Украинские летчики морской авиационной бригады провели учения над Черным морем неподалеку от временно оккупированного Крыма. Военные отрабатывали боевую стрельбу во время летной смены, бомбометание, практические пуски неуправляемых ракет, а также тренировались летать по кругу, а после того поражать цели.

Россияне сразу засуетились и заявили о начале артиллерийских учений на полигоне "Опук" в Крыму. К тренировкам привлекли более 300 военных и около 50 единиц оружия.