На Львовщине временно не работают линии 101 и 103: куда звонить

4 марта 2022 , 14:51
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Во Львове и области есть перебои с работой стационарных телефонов. Из-за этого временно не работают линии 101, 103 и 112.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий. Вот новые номера, по которым вы сможете дозвониться в "скорую", ГСЧС и полицию. Запишите их!

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Номера вместо "101" (ГСЧС)

  • для абонентов Киевстар +380969632583
  • для абонентов Lifecell +380639815841 и +380639812547
  • для абонентов Vodafon +380995218203

Номера вместо "103" ("скорая")

  • +380679058744
  • +380679058561

Резервные номера "102" (полиция)

  • 0963225167
  • 0680205581
  • 0680971708
  • 0989579718,
  • 0683109186,
  • 098182890

Резервный номер линии службы экстренной помощи "112" – +380322596031.

Сейчас специалисты возобновляют работу всех линий.

 

 

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Автор: Петро Синєокий