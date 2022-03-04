На Львовщине временно не работают линии 101 и 103: куда звонить
4 марта 2022 , 14:51Читати новину українською
Во Львове и области есть перебои с работой стационарных телефонов. Из-за этого временно не работают линии 101, 103 и 112.
Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий. Вот новые номера, по которым вы сможете дозвониться в "скорую", ГСЧС и полицию. Запишите их!
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Номера вместо "101" (ГСЧС)
- для абонентов Киевстар +380969632583
- для абонентов Lifecell +380639815841 и +380639812547
- для абонентов Vodafon +380995218203
Номера вместо "103" ("скорая")
- +380679058744
- +380679058561
Резервные номера "102" (полиция)
- 0963225167
- 0680205581
- 0680971708
- 0989579718,
- 0683109186,
- 098182890
Резервный номер линии службы экстренной помощи "112" – +380322596031.
Сейчас специалисты возобновляют работу всех линий.
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