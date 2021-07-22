На Львовщину возвращается безумная жара: прогноз погоды на 23 – 27 июля

Синоптики прогнозируют, что с 23 по 27 июля на Львовщине будет становиться все жарче. Кое-где столбики термометров поднимутся до 32 градусов выше нуля.

Непогода наконец отступила. Ливней и града на территории Львовской области не ожидают.

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Прогноз погоды на 23 – 27 июля

В пятницу, 23 июля, на территории области будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не прогнозируют. Ночью и утром регион накроет туман.

Ветер – западный, 5 – 10 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от 12 до 14 градусов тепла, а днем – от 23 до 25 градусов выше нуля.



Прогноз погоды на 23 июля / данные Укргидрометцентра

В субботу, 24 июля, во Львовской области будет переменная облачность. Существенных осадков также не ожидают.

Ветер – западный с переходом на юго-восточный, 5 – 10 метров за секунду. Температура ночью составит 13 – 15 градусов тепла, а днем – 24 – 26 градусов выше нуля.



Прогноз погоды на 24 июля / данные Укргидрометцентра

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В воскресенье, 25 июля, также прогнозируют переменную облачность. Существенных осадков не будет. Ветер – западный с переходом на юго-восточный, 5 – 10 метров за секунду.

Температура ночью будет колебаться от 13 до 15 градусов тепла, а днем – от 24 до 26 градусов тепла.



Прогноз погоды на 25 июля / данные Укргидрометцентра

В понедельник, 26 июля, в течение дня также существенных осадков не будет. Ветер – юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду. Температура ночью составит 17 – 19 градусов выше нуля, а днем – 26 – 28 градусов тепла.



​Прогноз погоды на 26 июля / данные Укргидрометцентра

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Во вторник, 27 июля, во Львовской области будет переменная облачность. Как и в предыдущие дни, осадков не будет.

Ветер – юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от 17 до 19 градусов тепла, а днем – 30 – 32 градуса выше нуля.



Прогноз погоды на 27 июля / данные Укргидрометцентра