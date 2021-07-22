Негода врешті відступила. Злив та граду на території Львівщини не очікують.

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Прогноз погоди на 23 – 27 липня

У п'ятницю, 23 липня, на території області буде хмарно з проясненнями. Істотних опадів не прогнозують. Вночі та вранці Львівщину вкриє туман.

Вітер – західний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від 12 до 14 градусів тепла, а вдень – від 23 до 25 градусів вище нуля.



Прогноз погоди на 23 липня / Дані Укргідрометцентру

У суботу, 24 липня, на Львівщині буде мінливо хмарно. Істотних опадів також не очікують.

Вітер – західний з переходом на південно-східний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура вночі становитиме 13 – 15 градусів тепла, а вдень 24 – 26 градусів вище нуля.



Прогноз погоди на 24 липня / Дані Укргідрометцентру

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У неділю, 25 липня, також прогнозують мінливу хмарність. Істотних опадів не буде. Вітер – західний з переходом на південно-східний, 5 – 10 метрів за секунду.

Температура вночі коливатиметься від 13 до 15 градусів тепла, а вдень – від 24 до 26 градусів тепла.



Прогноз погоди на 25 липня / Дані Укргідрометцентру

У понеділок, 26 липня, протягом дня також істотних опадів не буде. Вітер – південно-східний, 7 – 12 метрів за секунду. Температура вночі становитиме 17 – 19 градусів вище нуля, а вдень – 26 – 28 градусів тепла.



Прогноз погоди на 26 липня / Дані Укргідрометцентру

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У вівторок, 27 липня, на Львівщині буде мінливо хмарно. Як і в попередні дні, опадів не буде.

Вітер – південно-східний, 7 – 12 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від 17 до 19 градусів тепла, а вдень – 30 – 32 градуси вище нуля.



Прогноз погоди на 27 липня / Дані Укргідрометцентру