Містян вже не дивують діти, які розважаються у сухих фонтанах. Однак цьогоріч до них з радістю долучились вигадливі дорослі.

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Надувний матрац біля Forum Lviv

У телеграм-каналі "Типовий Львів" нещодавно опублікували кумедне фото. На ньому зображений дивний відпочивальник, який засмагає біля ТРЦ Forum Lviv на вулиці Під Дубом.

Хлопець розмістив надувний матрац посеред струменів води сухого фонтану. Він лежав на ньому в плавках, а за його відпочинком спостерігали здивовані містяни.



Хлопець засмагав на надувному матраці біля ТРЦ / Фото "Типовий Львів"

Надувний басейн біля Оперного театру

Нещодавно у сухому фонтані на проспекті Свободи з'явився надувний басейн. На фото, яке опублікували в мережі, видно десятки дітей, які розважаються у струменях води сухого фонтану перед Оперним театром. Однак таким дійством львів'ян не здивуєш, адже це відбувається щороку.

Родзинкою композиції став надувний басейн, який хтось з містян приніс у центр Львова. Він неабияк потішив дітлахів, які борсались у ньому, рятуючись від спеки.



Надувний басейн у центрі Львова / Фото "Типовий Львів"