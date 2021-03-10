Львовская финансовая компания "Инвест Хаус" отстояла в Верховном Суде право на владение нежилым помещением на ул. Городоцкой, 214.

За здание законный владелец боролся несколько лет и наконец получил справедливое решение. Но когда "Инвест Хаус" начал распоряжаться своим имуществом, выяснилось, что оппоненты получили странное решение судьи Железнодорожного суда Львова Наталии Галайко, которое по сути запретило законному владельцу им пользоваться. В компании считают, что такой запрет не является обычным стечением обстоятельств, поэтому пожаловались на судью в антикоррупционный орган.

Эта история началась в 2015 году – в июне банк "Киевская Русь" обратился в суд с иском к двум львовянам о признании права собственности и истребовании имущества из чужого незаконного владения. Предметом судебного спора было здание корпуса Б-3 площадью почти 700 м2 на ул. Городоцкой, 214.

Исковое заявление ПАО "Банк "Киевская Русь" было мотивировано тем, что 20 марта 2015 года между ПАО "Банк "Киевская Русь", и двумя львовянами – Софией И. и Левком И., с каждым в отдельности, было заключено два нотариально удостоверенных договора купли-продажи по 1/2 идеальной доли в праве собственности на это нежилое здание, которое принадлежало банку на праве частной собственности, по договору ипотеки.

А за день до того, 19 марта исполнительной дирекцией Фонда гарантирования вкладов физических лиц было принято решение о введении сроком на три месяца, с 20 марта 2015 года, временной администрации и назначения уполномоченного лица Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) на осуществление временной администрации в указанной банковском учреждении.

По мнению истца, заключенные с ответчиками договоры купли-продажи были ничтожными, поскольку они были совершены уже после назначения уполномоченного лица Фонда на осуществление временной администрации.

Решением Железнодорожного районного суда г. Львова от 10 октября 2016 года ПАО "Банк "Киевская Русь" было отказано в удовлетворении заявленных исковых требований. Постановлением Апелляционного суда Львовской области от 30 июль 2018 года в составе коллегии судей решение суда первой инстанции оставлено без изменений. Но банк с этим не согласился и подал кассационную жалобу.

Постановлением Верховного Суда от 29 мая 2019 года кассационную жалобу ПАО "Банк "Киевская Русь" было удовлетворено частично, в частности постановление апелляционного суда отменено, а дело передано на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

Постановлением Львовского апелляционного суда 27 декабрь 2019 года оставлено решение Железнодорожного районного суда М. Львова от 10 октябрь 2016 года без изменений, а апелляционную жалобу ПАО "Банк "Киевская Русь" – без удовлетворения.

Впоследствии, в июне 2020 года, имущественные права на здание на Городоцкой на открытом аукционе Фонда гарантирования вкладов физических лиц выкупила "Финансовая компания "Инвест Хаус" из Львова. Это была вторая попытка продать имущество банка, которая, в отличие от первой, имела успех. Банк "Киевская Русь" тогда находился в стадии ликвидации и Фонд распродавал его активы, чтобы рассчитаться с вкладчиками.

"Фонд гарантирования вкладов физических лиц – организация, которая направлена на защиту интересов кредиторов банка и вкладчиков банка. Главной целью Фонда является удовлетворение требований вкладчиков и удовлетворение требований кредиторов. Активы банка обязаны быть проданы в кратчайшие сроки и дороже всего", – отметил директор департамента правового обеспечения ФГВФЛ Владислав Кадыров.

После приобретения здания "Инвест Хаус" обратилась в Верховный Суд с требованием об отмене предыдущих противоречивых решений судов и истребовании принадлежащего ей имущества на ул. Городоцкой.

"Уполномоченными лицами банка "Киевская Русь" были незаконно выведены активы банка. Фондом гарантирования в период действия временной администрации были оспорены эти соглашения. Для возврата активов и повышения ликвидности массы, соответственно для гарантирования выплат с кредиторами банка, имущественные права на спорный объект были реализованы Фондом на открытых торгах и вырученная сумма пошла на возврат средств вкладчикам банка", – сообщили в компании "Инвест Хаус".

16 декабря 2020 года Верховный Суд удовлетворил иск, в частности постановил истребовать из владения ответчиков нежилое здание на ул. Городоцкой и вернуть его законному владельцу – "Инвест Хаус".

Но на этом история не завершилась, ведь львовская финансовая компания через новое судебное препятствие не смогла полноправно распорядиться своим имуществом. Как выяснилось, их бывшая оппонентка в споре за здание на Городоцкой София И. летом 2020 года подала в железнодорожный райсуд Львова новый иск и потребовала отменить результаты аукциона по продаже имущества, на котором победила компания "Инвест Хаус". В феврале 2021 года судья Наталья Галайко стала на сторону истицы и в качестве меры по обеспечению иска запретил компании пользоваться имуществом. В компании "Инвест Хаус" были шокированы таким решением суда и считают, что оно не является правомерным.

"Идет грубое вмешательство в осуществление права собственности добросовестным приобретателем, надлежащим собственником этого имущества. Такого нет нигде в мире в развитых государствах. Право собственности на это имущество подтверждено высшей судебной инстанцией в Украине, чье решение является окончательным и не подлежит обжалованию", – заявил представитель ООО "Финансовая компания "Инвест Хаус" Роман Максимов.

В 2019 году София И. уже обращалась в Железнодорожный суд Львова и требовала отменить итоги первых электронных торгов по продаже имущества на Городоцкой. По странному стечению обстоятельств, то дело также рассматривала судья Наталья Галайко и также приняла решение в пользу истицы. Фонду гарантирования вкладов она запретила заключать с победителем аукциона договор купли-продажи имущественных прав, поэтому впоследствии из-за такой блокировки результаты торгов отменили. Через некоторое время Фонд провел новый аукцион, где и победила компания "Инвест Хаус". То, что судья Галайко, дважды рассматривала иски от Софии и. относительно одного и того же объекта, в компании считают по меньшей мере странным.

"Странно то, что этот истец ранее несколько месяцев не ходил на суд. А вот заявление об обеспечении иска он успел подать и судья ее кулуарно рассмотрела. Также судья не спешит назначать это дело для рассмотрения по существу. Такая неслучайная случайность нас немного удивляет. Почему это дело снова попало к судье Галайко? Мы планируем выяснить, не было ли там вмешательства в автоматизированную систему распределения", – подчеркнул Роман Максимов.

Сейчас "Инвест Хаус" подала жалобу в национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции. В ней компания требует провести проверку на наличие коррупционных правонарушений при принятии судьей решения о запрете пользования имуществом.

"Мы будем идти до конца [...] мы будем принимать все меры для того, чтобы дисциплинарные органы, в частности Высший совет правосудия, дали оценку тем действиям, которые уже осуществлены судьей Галайко, через такие меры по обеспечению иска", – сообщил Роман Максимов.

В Железнодорожном районном суде Львова пока не прокомментировали ситуации, почему дело в отношении здания на Городоцкой дважды попадала к одной их судьи.