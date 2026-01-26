На Львовщине штормовое предупреждение: может быть дождь, мокрый снег и гололедица
- На Львовщине с 27 до 30 января ожидаются дождь, местами мокрый снег, гололедица на дорогах.
- Температура днем будет колебаться от 0 до +5 градусов, ночью от -3 до +2 градусов.
Во Львовской области с 27 до 30 января ожидают временами дождь, местами мокрый снег, а на дорогах – гололедица. Жителей призвали быть осмотрительными во время движения.
О штормовом предупреждении на Львовщине рассказали в городском совете.
Какую погоду ждать на Львовщине?
Призываем водителей и пешеходов быть осмотрительными во время движения,
– отметили в городском совете.
В свою очередь, синоптики рассказали, что по Львовской области 27 января будет облачно. Временами может быть небольшой дождь, местами с мокрым снегом, слабый туман, местами слабый гололед, а на дорогах гололедица.
Ветер юго-восточный, 3 – 8 метров в секунду. Температура ночью на Львовщине от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 0...+5 градусов. Во Львове температура ночью -1...+1 градус, а днем +1...+3 градуса.
К слову, синоптики говорят, что на территории Киевской области и в частности в столице во вторник, 27 января, прогнозируют гололед и гололедицу. Такая погода считается опасной, ведь может влиять на работу энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.
В целом на Киевщине и в самом Киеве 27 января будет облачно. Прогнозируется также мокрый снег и дождь. Ветряные потоки будут двигаться с силой 7 – 12 метров в секунду.