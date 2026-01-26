О штормовом предупреждении на Львовщине рассказали в городском совете.

Какую погоду ждать на Львовщине?

Львовский региональный центр по гидрометеорологии сообщил, что во Львовской общине 27 – 30 января ожидают временами дождь, местами мокрый снег, на дорогах – гололедица.

Призываем водителей и пешеходов быть осмотрительными во время движения,

– отметили в городском совете.

В свою очередь, синоптики рассказали, что по Львовской области 27 января будет облачно. Временами может быть небольшой дождь, местами с мокрым снегом, слабый туман, местами слабый гололед, а на дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный, 3 – 8 метров в секунду. Температура ночью на Львовщине от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 0...+5 градусов. Во Львове температура ночью -1...+1 градус, а днем +1...+3 градуса.

