Львовские десантники сбили российский ударный вертолет Ми-24
Источник:"Оперативный ВСУ"
Каждый день враг теряет свою технику на украинской земле. Так, львовские десантники сбили вертолет Ми-24 российских оккупантов.
Вчера, 10 мая, в одном из районов выполнения задач 80 отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ ВСУ с помощью ПЗРК Stinger сбила ударный вертолет Ми-24, один из самых дорогих в мире стоимостью более 35 миллионов долларов.
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Видео с горящим российским "Крокодилом" появилось в телеграмм-канале "Оперативный ВСУ".
Сделала оккупантам "мягкую" посадку
"Вчера 80 отдельная десантно-штурмовая бригада сделала летающему орку "мягкую посадку". Мы "летунов" любим особой любовью после того, что они сделали с нашими городами, сбрасывая боеприпасы украинцам на головы", – говорится в сообщении.
Известно, что это уже 15-й российский вертолет, сбитый именно подразделениями Десантно-штурмовых войск ВС Украины за время широкомасштабного вторжения России в Украину.
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Кроме этого, за вчерашние сутки силам украинской противовоздушной обороны удалось ликвидировать еще четыре российских беспилотника "Орлан-10".
Всего в течение 10 мая украинские ракетно-артиллерийские подразделения, авиация Воздушных сил и Сухопутных войск поразили более 90 вражеских целей.
Враг терпит большие потери ежедневно
Сегодня утром, 11 мая, Генштаб сообщил о свежих общих потерях врага. Речь идет не только о технике, но и о живой силе. Вернее, уже груз "200". Так что у личного состава России уже – 26 350 оккупантов.
Что касается техники, то враг за время войны против Украины потерял:
- танков – 1187 единиц;
- боевых бронированных машин – 2856 единиц;
- артиллерийских систем – 528 единиц;
- РСЗО – 185 единиц;
- средств ПВО – 87 единиц;
- самолетов – 199 единиц;
- вертолетов – 160 единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 390 единиц;
- крылатых ракет – 94 единицы;
- кораблей – 12 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 1997 единиц;
- специальной техники – 41 единица.
Больше оружия – все больше потерь врага и побед Украины
Для того чтобы еще эффективнее противостоять врагу и быстрее одержать победу в циничной войне, Украина нуждается в большем вооружении. В частности, это нужно и для деблокады Мариуполя.
Известно, что Пентагон уже объявил об очередной встрече союзников. Во время нее обсудят оружейную помощь, которую окажут нашему государству. Руководители оборонных министерств стран-союзников Украины должны собраться до конца мая.
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