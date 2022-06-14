Львовские десантники "Стугной" мастерски ликвидировали вражеские танк и БМП

Наши мастерские воины продолжают обновлять счетчики потерь россиян. Каждый день враг избавляется как от личного состава, так и от боевой техники.

Героическая борьба наших защитников и защитниц с российскими оккупантами продолжается. Враг имеет преимущество в живой силе и огневой мощи, но это не приносит ему особых дивидендов.

Читайте на "Цензор.НЕТ " В течение часа Воздушные силы сбили сразу три крылатых ракеты: вероятно, это были "Калибры"

Меткое уничтожение российских оккупантов

Наши мужественные десантники показали, как прицельно избивают по российским оккупантам из противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П". Воинам из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ удалось уничтожить вражеские БМП и танк.

Видео уничтожения вражеской боевой техники:

Война России против Украины: коротко о последних новостях

Российские кафиры продолжают попытки осуществлять воздушную разведку с помощью беспилотников типа "Орлан-10". Наши воины внимательно следят за небом и успешно приземляют глаза врага .

Вооруженным силам Украины очень необеденные реактивные системы залпового огня от партнеров. Сейчас у врага очень большое огневое преимущество, что позволяет ему равнять с землей целые города и убивать невинных украинцев. Для того чтобы изменить ситуацию на Востоке, ВСУ нужно хотя бы 24 РСЗО . Впрочем, вскоре состоится "Рамштайн-3", и Украина услышит новые партии военной помощи.

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, российские кафиры уже более 2 месяцев не залетают в воздушное пространство над территориями, которые контролируют наши герои. Враг боится избавиться от всего своего воздушного флота, поэтому начал действовать очень осторожно.

Многие иностранные воины стали бок о бок с ВСУ, чтобы избивать российских оккупантов и показать, что никакие захватчики не смогут пересекать границы цивилизованных стран. ВСУ показали , как иностранные герои помогают защищать нашу землю от россиян.

В России снова пылает . На этот раз огонь проводит спецоперацию в заводе возле Москвы и артрезиденции в Казани.

Смотрите также – россияне из-за страха смерти начали массово отказываться идти в бой против ВСУ: видео