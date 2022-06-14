Героїчна боротьба наших захисників та захисниць з російськими окупантами триває. Ворог має перевагу у живій силі та вогневій потужності, але це не приносить йому особливих дивідендів.

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Влучне знищення російських окупантів

Наші мужні десантники показали, як прицільно б'ють по російських окупантах з протитанкового ракетного комплексу "Стугна-П". Воїнам з 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ вдалося знищити ворожі БМП та танк.

Відео знищення ворожої бойової техніки:

Війна Росії проти України: коротко про останні новини

Російські окупанти продовжують спроби здійснювати повітряну розвідку за допомогою безпілотників типу "Орлан-10". Наші воїни уважно слідкують за небом та успішно "приземляють" "очі" ворога.

Збройним силам України вкрай необідні реактивні системи залпового вогню від партнерів. Зараз у ворога дуже велика вогнева перевага, що дозволяє йому рівняти із землею цілі міста та вбивати невинних українців. Для того, щоб змінити ситуацію на Сході, ЗСУ потрібно бодай 24 РСЗВ. Втім, незабаром відбудеться "Рамштайн-3", і Україна почує про нові партії військової допомоги.

Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, російські окупанти вже понад 2 місяці не залітають у повітряний простір над територіями, які контролюють наші герої. Ворог боїться позбутися всього свого повітряного флоту, тому почав діяти дуже обережно.

Багато іноземних воїнів стали пліч-о-пліч із ЗСУ, щоб бити російських окупантів та показати, що жодні загарбники не зможуть перекраяти кордони цивілізованих країн. ЗСУ показали, як іноземні герої допомагають захищати нашу землю від росіян.

У Росії знову палає. Цього разу вогонь проводить "спецоперацію" у заводі біля Москви та артрезиденції у Казані.

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