Такими успіхами може похвалитись підрозділ радіоелектронної боротьби Десантно-штурмових військ ЗСУ. Вони помітили "Орлан-10", коли він здійснював повітряну розвідку.

До теми На Херсонщині ЗСУ приземлили ворожий гвинтокрил: ремонту він не підлягає

Десантники збили БпЛА, що проводив розвідку

Українські оборонці вирішили взяти ворожу техніку "під свій контроль", отож окупанти залишились "без очей". У Десантно-штурмових військах пообіцяли не зупинятись на досягнутому і продовжувати "демілітаризовувати" армію ворога.

У Херсонській області ЗСУ збили гвинтокрил

Успішно спрацювали українські військові й на Півдні. Вони збили з переносного зенітно-ракетного комплексу російський гвинтокрил. "Приземлення" для ворожого повітряного судна було не дуже вдалим, отже, тепер він жодному ремонту не підлягає.

А напередодні схоже досягнення продемонстрували бійці 93 ОМБр "Холодний Яр". Вони знищили російський вертоліт Ка-52. Бойовий гелікоптер підбили на Ізюмському напрямку, він упав на непідконтрольній Україні території.

Ворог не залітає на підконтрольну Україні територію, – Повітряні сили

Тим часом у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що вже протягом 2 місяців ворожа авіація не залітає на підконтрольну Україні територію. Окупанти бояться, що всі їхні бойові літаки та гелікоптери знищать. Здебільшого авіація росіян зараз діє дистанційно.

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Зверніть увагу! За даними станом на ранок 14 червня, українські військові збили 179 російських гелікоптерів та 213 літаків. Також росіяни позбулись в Україні 1434 танків та 3503 бойових броньованих машин.

Українські воїни знищують російську техніку: коротко

Напередодні на Півдні українські військові збили 2 ворожі безпілотники "Орлан-10" та коптер. Також вони ліквідували близько 30 окупантів.

В Харківській області бійці Нацгвардії підірвали склад боєприпасів росіян. Все завдяки здійсненій розвідці з дрона.

Львівські десантники знищили 2 ворожі БМП, також армія ворога залишилась без складу боєприпасів.

В Сєвєродонецьку нацгвардієць з першого пострілу з "Ігли" поцілив у ворожий безпілотник.

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