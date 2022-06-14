Такими успехами может похвастаться подразделение радиоэлектронной борьбы десантно-штурмовых войск ВСУ. Они заметили "Орлан-10", когда он производил воздушную разведку.

На Херсонщине ВСУ приземлили вражеский вертолет: ремонту он не подлежит

Десантники сбили БПЛА, проводившего разведку

Украинские защитники решили взять вражескую технику "под свой контроль", так что кафиры остались "без глаз". В Десантно-штурмовых войсках пообещали не останавливаться на достигнутом и продолжать "демилитаризировать" армию врага.

В Херсонской области ВСУ сбили вертолет

Успешно сработали украинские военные и на юге. Они сбили с переносного зенитно-ракетного комплекса российский вертолет. "Приземление" для вражеского воздушного судна было не очень удачным, так что теперь он никакому ремонту не подлежит.

А накануне схожее достижение продемонстрировали и бойцы 93-й ОМБр "Холодный Яр". Они уничтожили русский вертолет Ка-52. Боевой вертолет был подбит на Изюмском направлении, он упал на неподконтрольной Украине территории.

Враг не залетает на подконтрольную Украине территорию, – Воздушные силы

Между тем, в Воздушных силах ВСУ сообщили, что уже в течение 2 месяцев вражеская авиация не залетает на подконтрольную Украине территорию. Оккупанты боятся, что все их боевые самолеты и вертолеты уничтожат. В основном самолеты и вертолеты россиян действуют сейчас дистанционно.

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Обратите внимание! По данным по состоянию на утро 14 июня украинские военные сбили 179 российских вертолетов и 213 самолетов. Также россияне лишились в Украине 1434 танков и 3503 боевых бронированных машин.

Украинские воины уничтожают российскую технику: коротко

Накануне на Юге украинские военные сбили 2 вражеских беспилотника "Орлан-10" и коптер. Также они ликвидировали около 30 кафиров.

В Харьковской области бойцы Нацгвардии взорвали состав боеприпасов россиян. Все благодаря разведке из дрона.

Львовские десантники уничтожили 2 вражеских БМП , также армия врага осталась без состава боеприпасов.

В Северодонецке нацгвардеец с первого выстрела из "Иглы" попал во вражеский беспилотник.

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