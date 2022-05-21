Львовские десантники уничтожили 3 танка и 5 боевых машин оккупантов: эффектное видео

Вооруженные Силы Украины каждый день защищают нашу землю от российских захватчиков. За прошедшие сутки львовские десантники ликвидировали 8 единиц вражеской бронетехники.

Красноречивое видео работы военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ по враждебным целям опубликовали в фейсбуке.

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За 20 мая противотанковые подразделения ДШВ ВСУ уничтожили 8 единиц российской бронетехники. Среди ликвидированной вражеской техники три танка, три боевые машины пехоты и две боевые машины десанта.

Уничтоженный российский танк / скриншот с видео

Львовские защитники нещадно ликвидируют врага, ворвавшегося на территорию Украины. Все захватчики, которые самостоятельно не уйдут с украинской земли, будут уничтожены Вооруженными Силами Украины.

ВСУ ликвидировали 8 единиц вражеской техники / скриншот с видео

Продолжаем вести боевые действия и уничтожать захватчиков нашей родной земли!

– отписали видео в командовании ДШВ ВСУ.

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Оборонные силы Украины стоят на страже безопасности и ежедневно уничтожают врага. Наши защитники искусно отражают атаки врага по всем направлениям Украины. С каждым последующим днем перечень утрат русских войск пополняется ликвидированной техникой и личным составом.

личного состава – 28 850 человек ликвидировано;

танков – 1 278 единиц;

боевых бронированных машин – 3 116 единиц;

артиллерийских систем – 596 единиц;

РСЗО – 201 единица;

средств ПВО – 93 единицы;

самолетов – 204 единицы;

вертолетов – 169 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 462 единицы;

крылатых ракет – 104 единицы;

кораблей и катеров – 13 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2178 единиц;

специальной техники – 43 единицы.

В Генеральном штабе ВСУ отметили, что данные приблизительны из-за высокой интенсивности боевых действий.

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