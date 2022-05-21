Львовские десантники установили рекорд: за 2 дня уничтожили более 70 единиц вражеской бронетехники
Источник:фейсбук Сергея Братчука
80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ ВСУ установила военный рекорд. Только через 2 дня они уничтожили более 70 единиц вражеской техники.
За 2 дня тяжелых боев, когда кафиры пытались форсировать реку Северский Донец, штурмовые и артиллерийские подразделения 80 отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожили 73 единицы вражеской бронетехники, а также полностью разнесли их понтонную переправу.
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А уже на другом направлении львовские десантники всего за три дня боев, а именно 18, 19, 20 мая, нанесли значительные потери российским захватчикам.
В целом за это время артиллерийские, противотанковые, штурмовые и инженерно-саперные подразделения 80 бригады уничтожили:
26 боевых бронированных машин (БМД, БМП, БТР),
- 6 танков,
- два 120 миллиметровых миномета 2С9 "Нона-С",
- повредили (фактически вывели из строя) три БМД,
- сбили БПЛА "Орлан-10"
Представитель Одесской ОВА отметил, что это достаточно большой список за 3 дня.
Оккупанты скорректировали по себе огонь на Луганщине
К слову, недавно в Северодонецке кафиры помогли ВСУ скорректировать по себе огонь. Благодаря сюжету пропагандистов украинским защитникам удалось установить точное местонахождение вражеской техники и нанести по ней сокрушительный удар.
Именно эта техника использовалась при подрыве автомобильно-пешеходного Павлоградского моста, простиравшегося через реку Северский Донец, а также при обстреле Северодонецка.
Общие потери врага
С начала полномасштабного вторжения, 24 февраля, Вооруженные Силы Украине отправили на тот свет 28 850 кафиров. Заметим, что это примерные данные, поскольку сложно вести точные подсчеты.
Также россияне потеряли:
- танков – 1 278 единиц;
- боевых бронированных машин – 3 116 единиц;
- артиллерийских систем – 596 единиц;
- РСЗО – 201 единица;
- средств ПВО – 93 единицы;
- самолетов – 204 единицы;
- вертолетов – 169 единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 462 единицы;
- крылатых ракет – 104 единицы;
- кораблей и катеров – 13 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2178 единиц;
- специальной техники – 43 единицы.