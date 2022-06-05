Львовские десантники устроили для оккупантов файер-шоу: динамическое видео

В Луганской области украинские военные устроили эффектное зрелище со взрывами и пламенем для российских оккупантов. Для этого защитникам пришлось уничтожить вражеский склад с боеприпасами.

80-я отдельная десантно-штурмовая бригада уничтожила вражеский состав и опубликовала "феерическое" видео в прямом и переносном смысле.

Россияне хотели убежать через границу, но их поймали свои же и заставили вернуться на фронт

Фаер-шоу от 80 отдельной десантно-штурмовой бригады,

– написали военные.

Львовские десантники красиво "зажгли" вражеский склад с боеприпасами.

К слову, по подсчетам Минобороны, за время полномасштабного вторжения количество уничтоженной техники захватчиков можно оценить более чем в 10 миллиардов долларов.

Каждый день украинские военные увеличивают эту цифру, обезвреживают танки и боевые машины.

Актуально о потерях врага

По состоянию на 5 июня украинские воины ликвидировали уже около 31 150 кафиров . Также российские захватчики потеряли немало техники.

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении. По данным Генштаба ВСУ, сюда для доукомплектования понесших потери подразделений враг опрокинул более 20 единиц вооружения и военной техники.

ВСУ успешно контратакуют в Северодонецке

Специалисты Института изучения войны подчеркнули, что украинские войска успешно тормозят российских захватчиков в Луганской области. Так что попытки наступления россиян на Северодонецком направлении провальны.

Зато контратаки ВСУ в Северодонецке успешны. По словам руководителя Луганской ОВА Сергея Гайдая, город на половину контролируют ВСУ , наполовину пока российские захватчики.

Однако Гайдай считает, что ВСУ имеют возможность отразить город у российской армии.

Специалисты Института изучения войны также подтвердили, что украинские войска успешно тормозят российских захватчиков в Луганской области. Попытки наступления россиян на Северодонецком направлении провальны.

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