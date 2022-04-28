Львовские десантники взяли в плен трех предателей из Крыма

В ведомстве отметили, что один из них уже приговорен к 14 годам лишения свободы.

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Совершая активные боевые действия с российскими оккупантами, подразделение 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ разбило значительные силы противника. Одним из уничтоженных российских подразделений оказался артиллерийский дивизион 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны Черноморского флота ВМФ России, где служили бывшие военнослужащие Вооруженных Сил Украины .

В 2014 году они предали военной Присяге, отказавшись выполнить приказ о передислокации воинской части с полуострова и вступили на службу в вооруженные силы государства-агрессора.

– пишет прессслужба десантников.

25 февраля 2022 предатели вернулись на территорию Украины в составе оккупационных войск, войдя в Новую Каховку в Херсонской области.

Львовские десантники разбили изменников в конце марта. Наши воины уничтожили вооружение, военную технику и предателей. Трое из них взяли в плен.

На днях, как сообщили в Офис Генеральный прокурор, судом признан виновным в государственной измене и дезертирстве бывшего военнослужащего ВСУ, который был взят в плен в составе вооруженных сил России. Судом назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет,

– говорится в сообщении.

Еще двое проходят досудебные расследования, однако, отмечает прессслужба, военные преступления не имеют срока давности и все виновные будут привлечены к ответственности.

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