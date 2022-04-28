Львівські десантники взяли у полон трьох зрадників з Криму

У відомстві відмітили, що одного із них вже засудили до 14 років позбавлення волі.

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Здійснюючи активні бойові дії з російськими окупантами, підрозділ 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ розбив значні сили противника. Одним зі знищених російських підрозділів виявився артилерійський дивізіон 126-ї окремої гвардійської бригади берегової оборони Чорноморського флоту ВМФ Росії, де служили колишні військовослужбовці Збройних Сил України.

У 2014 році, вони зрадили військовій Присязі, відмовившись виконати наказ про передислокацію військової частини із півострова та вступили на службу до збройних сил держави-агресора,

– пише пресслужба десантників.

25 лютого 2022 року зрадники повернулися на територію України у складі окупаційних військ, увійшовши у Нову Каховку на Херсонщині.

Львівські десантники розбили зрадників наприкінці березня. Наші воїни знищили озброєння, військову техніку та самих зрадників. Трьох із них взяли у полон.

Цими днями, як повідомили в Офіс Генерального прокурора, судом визнано винним у державній зраді та дезертирстві колишнього військовослужбовця ЗСУ, якого взяли в полон у складі збройних сил Росії. Судом призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 14 років,

– йдеться у повідомленні.

Ще двоє проходять досудові розслідування, проте, зазначає пресслужба, воєнні злочини не мають терміну давності й усіх винних буде притягнено до відповідальності.

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