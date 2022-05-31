Минобороны обнародовало видео, как работают военные из инженерно-саперного подразделения 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.
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Наши защитники заранее подготовили взрывные сюрпризы российским захватчикам в виде заминированных участков местности. Так, одна из боевых машин десанта наехала на мину и подорвалась.
Еще две БМД, которые находились рядом на этом участке, сразу начали бежать с этой местности.
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Другие мощные видео ВСУ с потерями оккупанта: последние новости
- Воины 25-й отдельной воздушно-десантной Сечеславской бригады бьют оккупантов в большом количестве и постоянно обновляют счетчик вражеских потерь. Видео от наших героев доступно по ссылке.
- Силы специальных операций ВСУ уничтожили в Херсонской области вражеский КамАЗ "Тайфун" с личным составом противника. Все сгорело в мгновение ока, превратившись в факелы.
- Также наши защитники показали новое мастерское уничтожение оккупантов. Как только служащие ВСУ увидели вражескую технику, почти сразу отправили ей "подарок". Удар вызвал пожар, а транспорт начал ехать в другую сторону.
- Украинские артиллеристы показали эффектные фото, как уничтожают оккупантов с помощью французских САУ Caesar. В частности, три боевых экипажа отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь" нанесли удар противнику 155-миллиметровыми снарядами.
- Воины 14 отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого отправили российскую технику вслед за кораблем. В этом им помог противотанковый ракетный комплекс "Стугна-П".
К слову, 30 мая украинские группы штурмовиков и бомбардировщиков совершили до 10 авианалетов на вражеские позиции. Они нанесли огневое поражение по складам боеприпасов, скоплению бронированной техники и живой силе россиян.
В частности, подразделения зенитных ракетных войск уничтожили:
- в Донецкой области – авиационную ракету класса "воздух-поверхность" – Х-59МК,
- в Одесской области – крылатую ракету Х-22, боевая часть которой около тонны.
Потери врага по состоянию на 31 мая
С начала полномасштабного вторжения России в Украину по состоянию на утро 31 мая украинские защитники уничтожили около 30 500 российских захватчиков.
Также Россия потеряла:
- танков – 1 358 единиц,
- боевых бронированных машин – 3 302 единицы,
- артиллерийских систем – 649 единиц,
- РСЗО – 207 единиц,
- средств ПВО – 93 единицы,
- самолетов – 208 единиц,
- вертолетов – 174 единицы,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 515,
- крылатых ракет – 120,
- кораблей и катеров – 13 единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 275 единиц,
- специальной техники – 48.
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