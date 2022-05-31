Міноборони оприлюднило відео, як працюють військові з інженерно-саперного підрозділу 80-ої окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ.

До теми Українські захисники знищили великий підрозділ вагнерівців на Донбасі

Наші захисники наперед підготували вибухові "сюрпризи" російським загарбникам у вигляді замінованих ділянок місцевості. Так, одна з бойових машин десанту наїхала на міну та підірвалася.

Ще дві БМД, які перебували поруч на цій ділянці одразу почали втікати з цієї місцевості.

Львівські десантники підірвали бойову машину десанту Росії: гаряче відео



Інші потужні відео ЗСУ з втратами окупанта: останні новини

Воїни 25-ої окремої повітрянодесантної Січеславської бригади б'ють окупантів у великій кількості та постійно оновлюють лічильник ворожих втрат. Відео від наших героїв доступне за посиланням.

Сили спеціальних операцій ЗСУ знищили у Херсонській області ворожий КамАЗ "Тайфун" з особовим складом противника. Все згоріло в одну мить, перетворившись на факели.

Також наші захисники показали нове майстерне знищення окупантів. Як тільки службовці ЗСУ побачили ворожу техніку, майже одразу відправили їй "подарунок". Удар спричинив пожежу, а транспорт почав їхати в інший бік.

Українські артилеристи показали ефектні фото, як нищать окупантів за допомогою французьких САУ Caesar. Зокрема, три бойові екіпажі окремої артилерійської бригади "Запорізька Січ" завдали удару противнику 155-міліметровими снарядами.

Воїни 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого відправили російську техніку вслід за кораблем. У цьому їм допоміг протитанковий ракетний комплекс "Стугна-П".

До слова, 30 травня українські групи штурмовиків та бомбардувальників здійснили до 10 авіанальотів на ворожі позиції. Вони завдали вогневого ураження по складах боєприпасів, скупченню броньованої техніки та живій силі росіян.

Зокрема, підрозділи зенітних ракетних військ знищили:

на Донеччині – авіаційну ракету класу "повітря-поверхня" – Х-59МК,

на Одещині – крилату ракету Х-22, бойова частина якої близько тонни.

Втрати ворога станом на 31 травня

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, станом на ранок 31 травня, українські захисники знищили близько 30 500 російських загарбників.

Також Росія втратила:

танків – 1 358 одиниць,

бойових броньованих машин – 3 302 одиниць,

артилерійських систем – 649 одиниць,

РСЗВ – 207 одиниць,

засобів ППО – 93 одиниць,

літаків – 208 одиниць,

гелікоптерів – 174 одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 515,

крилатих ракет – 120,

кораблів та катерів – 13 одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 275 одиниць,

спеціальної техніки – 48.

Відео до теми – 45-та окрема артилерійська бригада ЗСУ ювелірно знищує окупантів