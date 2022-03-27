Львовские десантники за день сбили три крылатые ракеты над Николаевщиной

Российские оккупанты используют тактику обстрела мирных городов ракетами. Используют как крылатые ракеты, так и баллистические. Некоторые из них сбивает ПВО. Иногда удается их сбивать и из ПЗРК.

Так случилось и в субботу, 26 марта в Николаевской области. В этот день бойцы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады сбили три крылатые ракеты, выпущенные оккупантами.

Достойно внимания Жуткие кадры из мариупольского парка "Радуга"

Ракеты были успешно сбиты воинами-десантниками из переносных зенитных ракетных комплексов.

Это не первый раз подразделения противовоздушной обороны Десантно-штурмовых войск ВС Украины сбивают вражеские самолеты и ракеты. За время широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины десантники сбили около двух десятков самолетов, вертолетов, крылатых ракет и беспилотников.