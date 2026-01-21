Как львовские коммунальщики помогают киевским возвращать свет, воду и тепло

Львовские коммунальщики помогают ликвидировать последствия ракетных ударов в Киеве. Город отправил 6 бригад в столицу.

Об этом 24 Каналу рассказал первый заместитель городского главы Львова Андрей Москаленко, отметив, что с начала недели некоторые работники Львовводоканала, Львовтеплоэнерго, Львовсвета и аварийной службы сейчас помогают киевским коммунальщикам.

Какая первоочередная задача?

По словам Москаленко, основные усилия сейчас сосредоточены на внутридомовых сетях. Это поможет восстановить подачу тепла и воды в жилые дома.

Львовские службы прибыли с определенным оборудованием. Мы понимаем, насколько сложная ситуация сегодня в Киеве. Поэтому задача Львова – помочь тем, чем можем. Всего сейчас в Киеве находится более 20 наших людей,

– рассказал Москаленко.

Также в столицу прибыли руководители Львовводоканала, Львовтеплоэнерго и Львовсвета. В случае необходимости они смогут сразу на месте принимать дополнительные решения. Также городской глава Львова Андрей Садовый находится на контакте с мэром Киева Виталием Кличко.

Какова ситуация в Киеве?