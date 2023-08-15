ЛГС проиграла апелляцию по земле под "Добробутом": решения будут обжаловать

Львовский городской совет по состоянию на 15 августа проиграл апелляцию по земле под рынком "Добробут". Уже известно, что решение Западного апелляционного хозяйственного суда будут обжаловать.

Мэрия заявила, что решение будет обжаловаться в Верховном суде. Речь идет о том, что фирма "Галинвест" незаконно приватизировала имущество на коммунальном участке. Он расположен под "Добробутом".

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Детали дела

История началась еще в 1990-х. Тогда городской совет и украино-австрийская фирма учредили ООО "Галинвест". На участке планировали построить роскошную гостиницу на 5 этажей. В то же время, кризис привел к тому, что строительство замерло на уровне фундамента. Тем временем там обустроили "Добробут".

Между тем еще в 2004 году компании, владевшие долями "Галинвеста" вдруг удалили ЛГС из перечня учредителей. В течение 2020 – 2022 годов ООО "Галинвест" зарегистрировало право пользования участком и право собственности на промышленно-продовольственный торговый центр площадью 5211 м2, которого на самом деле не существует.

Впоследствии "Галинвест" закрыл рынок "Добробут" и разрешил компании "Евротрек" обустроить на его месте супермаркет "Арсен", заработавший в апреле 2023 года. При этом никаких разрешений на это строительство городской совет не выдавал,

– говорится в сообщении.

Присвоение коммунального участка и имущества ЛГС пытался обжаловать в суде.