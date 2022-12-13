Во всем виновато Львовское училище: россияне придумали оправдание для поражения в информвойне

Россияне проиграют не только в боях на фронте, но и в информационной войне. Пропагандисты даже придумали причину своего поражения – "Львовское военно-политическое училище".

Так, российские журналисты рассказывают своей аудитории, что в Украине еще во времена Советского союза было военно-политическое училище. По словам россиян, там якобы готовили "специалистов военного агитпрома".

Кстати говоря Контроль над умами россиян, как в СССР: в Кремле хотят создать "спецназ информационной войны"

Новая сказка пропагандистов

Российские СМИ рассказывают, что училище создали во время Второй мировой в Брянске, затем оно переезжало во Воронеж, Харьков и наконец – во Львов. В 1993 году заведение расформатировали, но еще 12 лет вроде бы "специалисты" работали на базе университета "Львовская политехника".

Удивляет, в каком формате россияне представляют информацию об училище. В статье говорится, мол, выпускники училища учились делать фронтовые газеты, выгодно подавать боевые сводки и снимать "прифронтовых бабушек и дедушек".

Конечно, без сравнения с немецкой пропагандой времен Второй мировой не обошлось. Всё, как в кремлевских методикчах. Пропагандисты подытожили, что именно поэтому они проиграют в информационной войне.

Статья об "училище пропаганды" / Скриншоты из СМИ:

Россияне даже не представляют, что может быть иначе

Журналист и блоггер Денис Казанский подметил статью об "училище" на пропагандистских ресурсах. Он отметил, что россияне даже не могут вообразить, что все может быть иначе.

Если их идиотская пропаганда не работает – это только потому, что где-то есть единственное в мире специальное училище, которое готовит крутых военных пропагандистов,

– добавил Казанский.

То есть оккупанты и не допускают мнения, что украинцам просто не приходится ничего придумывать, они просто показывают реальные последствия российской агрессии.