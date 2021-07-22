Львовского прокурора задержали на взятке: помогал полицейскому, подделавшему протокол – фото

ГБР 21 июля задержало на взятке сотрудника Львовской облпрокуратуры. Он взял 2 тысячи долларов за помощь полицейскому, который подделал админпротокол.

Правоохранителю грозила уголовная ответственность. Вскоре прокурору сообщат о подозрении.

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Прокурор взял 2 тысячи долларов взятки

Следователи ГБР установили, что в июне – июле 2021 года прокурор предложил полицейскому помочь избежать уголовной ответственности.

Правоохранитель был фигурантом по делу о подделке админпротокола, которую расследовали следователи ГБР.

Задержанный прокурор был процессуальным руководителем этого производства.

За 2 тысячи долларов он пообещал не отменять постановление о закрытии дела.

Работника прокуратуры задержали после получения взятки.



Прокурора задержали на взятке / Фото офиса генпрокурора

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Вскоре прокурору изберут меру пресечения

Вскоре прокурору сообщат о подозрении в "получении неправомерной выгоды служебным лицом, которое занимает ответственное положение". Если вину задержанного докажут в суде, ему будет грозить от 5 до 10 лет в тюрьме с лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет и конфискацией имущества.

Также ему скоро изберут меру пресечения. Следователи ГБР продолжают проводить досудебное расследование.



Задержанный взял 2 тысячи долларов у полицейского / Фото ГБР



Прокурору грозит тюрьма / Фото офиса генпрокурора



Досудебное расследование продолжается / Фото ГБР