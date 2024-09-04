В Львовской области во время купания в реке утонули две девочки

Во Львовской области 4 сентября произошла трагедия. Во время купания в реке утонуло две девочки.

Инцидент произошел в селе Дулибы Стрыйского района. К сожалению, несмотря на все попытки, спасателям не удалось спасти жизни утонувших девушек.

К теме На озере Свитязь пошел на дно катамаран с людьми: фото

Что известно о трагедии во Львовской области

В ГСЧС Львовской области рассказали, что 4 сентября в 13:29 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что в области в реке тонет ребенок. На место происшествия прибыли спасатели из города Стрый.

Как выяснилось на месте происшествия, три девочки отдыхали на реке. Сначала под воду ушла одна из подруг, другая бросилась ее спасать, и, к сожалению, сама начала тонуть,

– рассказали в службе.

В пресс-службе ГСЧС отметили, что неравнодушный человек, смог вытащить одну из утопленниц на берег. В этот момент прибыли спасатели, которые совместно с работниками полиции боролись за жизнь одной из утопленниц, проводя сердечно-легочную реанимацию до прибытия медиков.



Во Львовской области 4 сентября утонули 2 девочки / Фото ГСЧС

"Другую девушку обнаружили на поверхности воды вблизи берега, без признаков жизни", – сообщили в ГСЧС.

По данным ГСЧС, спасти подруг не удалось. Медики, констатировали смерть девушек, в возрасте 16 и 17 лет.