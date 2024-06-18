Из-за требования документов: на Львовщине мужчина брызнул перцовым баллончиком в полицейских

Во Львовской области мужчина прыснул из перцового баллончика в работников полиции. Инцидент произошел, когда правоохранители попросили гражданина показать документы.

В конце концов правоохранители возбудили два уголовных производства в отношении львовянина. Суд также уже избрал мужчине меру пресечения.

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Мужчина приснул из баллончика в полицейских во Львовской области

В материалах дела, которое было обнародовано в судебном реестре, говорится, что инцидент между мужчиной и полицейским произошел во Львовской области 13 июня. Так, львовянин проигнорировал требования работников Стрыйского районного отдела полиции и распылил в лицо полицейскому перцовый баллончик.

Как указано в деле, когда на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, мужчина сопротивлялся задержанию, отказываясь одевать наручники и даже ударил одного из полицейских ногой в пах.

В отношении львовянина возбудили два уголовных дела: за умышленное причинение работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений и сопротивление работнику правоохранительного органа. Когда вину львовянина докажут в судебном порядке, то ему может грозить от 2 до 5 лет лишения свободы или штраф.

Во время судебного заседания по избранию подозреваемому меры пресечения, обвиняемый заявил, что знает, что в Украине введено военное положение и считает свои действия правильными. Мужчина заявил, что он был "не обязан показывать работникам полиции документы, удостоверяющие его личность".

Судья Николаевского районного суда Львовской области Владимир Павлив избрал подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на два месяца. Сейчас досудебное расследование по этому инциденту продолжается.