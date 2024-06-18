Зрештою правоохоронці порушили два кримінальні провадження щодо львів’янина. Суд також вже обрав чоловікові запобіжний захід.

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Чоловік приснув з балончика у поліцейських у Львівській області

У матеріалах справи, яка була оприлюднена у судовому реєстрі, йдеться, що інцидент між чоловіком і поліцейським стався у Львівській області 13 червня. Так, львів'янин проігнорував вимоги працівників Стрийського районного відділу поліції й розпилив в обличчя поліцейському перцевий балончик.

Як зазначено у справі, коли на місце події прибула слідчо-оперативна група, чоловік чинив опір затриманню, відмовляючись одягати наручники й навіть вдарив одного з поліцейських ногою в пах.

Щодо львів'янина порушили дві кримінальні справи: за умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень та опір працівнику правоохоронного органу. Коли провину львів'янина доведуть у судовому порядку, то йому може загрожувати від 2 до 5 років позбавлення волі або штраф.

Під час судового засідання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу, обвинувачений заявив, що знає, що в Україні введений воєнний стан і вважає свої дії правильними. Чоловік заявив, що він був "не зобов'язаний показувати працівникам поліції документи, що посвідчують його особу".

Суддя Миколаївського районного суду Львівської області Володимир Павлів обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на два місяці. Наразі досудове розслідування щодо цього інциденту триває.