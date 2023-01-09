По состоянию на утро 9 января во Львовской области не превышают лимиты потребления электроэнергии. Поэтому графики отключений не действуют.

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Что со светом во Львовской области

Как рассказал глава Львовской ОВА Максим Козицкий, графики почасовых отключений электроэнергии сейчас в области не применяют. Однако важно не превышать лимиты потребления, установленные в Укрэнерго.

Глава региона рекомендует отключить все неиспользуемые электроприборы.

Если у вас нет света и вы не знаете почему, обращайтесь во "Львовоблэнерго",

– подчеркнул Козицкий.

Когда Киев сможет перестать бояться блэкаута

Накануне директор Центра исследования энергетики Александр Харченко рассказал, что с середины февраля Киеву не грозит никакой блэкаут.

На то время в городе будет резервная генерация для водоканалов и тепловых станций. Это обеспечит жителей водой и отоплением.

Напомним, что недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что из-за теплой погоды на праздничные дни снизилось потребление электроэнергии. Однако, по его словам, оккупанты могут продолжить бить по гражданской и энергетической инфраструктуре. Поэтому украинцы должны быть готовы к аварийным отключениям.