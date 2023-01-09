Станом на ранок 9 січня на Львівщині не перевищують ліміти споживання електроенергії. Тому наразі графіки відключень не діють.

До теми Відключення світла в Україні 9 січня: графіки та перелік міст

Що зі світлом на Львівщині

Як розповів очільник Львівської ОВА Максим Козицький, графіків погодинних відключень електроенергії нині в області не застосовують. Однак важливо не перевищувати ліміти споживання, які встановили в Укренерго.

Глава регіону рекомендує вимкнути усі електроприлади, якими ви не користуєтесь.

Якщо у вас нема живлення і ви не знаєте чому, звертайтесь у "Львівобленерго",

– наголосив Козицький.

Коли Київ зможе перестати боятися блекауту

Напередодні директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко розповів, що з середини лютого Києву буде байдуже на будь-який блекаут.

Тоді у місті буде резервна генерація для водоканалів та теплових станцій. Це забезпечуватиме мешканців водою та опаленням.

Нагадаємо: нещодавно прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що через теплу погоду на святкові дні знизилось споживання електроенергії. Однак, за його словами, окупанти можуть продовжити бити по цивільній та енергетичній інфраструктурі. Через це українці мають бути готовими до аварійних відключень.