Некоторые бывшие предприниматели снова открывают бизнес, а психологи из разных городов в сотрудничестве с местной общественной организацией предлагают досуг и помощь друг другу. Подробнее об инициативах и интеграции переселенцев во Львовской области – читайте далее.

Обратите внимание Не груз, а ресурс: как женщины-переселенки самоорганизовались в Сколевской общине

Природа и люди помогли быстрее восстановиться

Священник УГКЦ Роман Гром известен своей общественной активностью не только на Самборщине. Отец добился ремонта аварийного участка отдаленной сельской трассы, а о его креативных методах говорила вся Украина. Теперь по хорошей асфальтированной дороге в село Мшанец съезжаются туристы и дети на отдых в "Мшанецких колыбах". Этот лагерь для отдыха и обучения молодежи существует с 2019 года как социальное предпринимательство, хотя строится до сих пор. Этим летом уже второй год туда приедут в лагерь дети переселенцев.

Все прошлое лето мы проводили реабилитационные лагеря для детей, пострадавших от войны. Каждый заезд – на 10 дней, всего лето прошло 400 детей. Здесь применяют психокоррекционную программу, привлекают психолога, аниматора, проводят арт-терапию, экскурсии, ходят в походы. В этом году есть деньги на проведение трех изменений, ищем средства на следующие. Хотим охватить не только ВПЛ, но и детей военных,

– объясняет священник.



Приходской священник создал социальное предпринимательство для обучения молодежи / фото ZAXID.NET

Благотворительный фонд при церкви приобрел двум семьям потерявших собственное жилье переселенцев дома в селе. Одна из тех, кому удалось попасть в этот перечень, – мама четырех детей Оксана Коваленко из Гостомеля. До войны она была частной предпринимательницей, имела продуктовый магазин. Ее муж работал водителем на ГП "Антонов", поэтому семья жила в военном городке рядом. В первые дни войны они лишились всего своего имущества.

"Мы имели свою квартиру, бизнес. Сейчас нет ничего. В первый день полномасштабной войны мужчина как раз был на работе, когда налетели российские вертолеты. Он успел за минуту выбежать и сесть в свою машину, забрать меня и детей. Выехали сразу, когда начался. обстрел предприятия", – вспоминает Оксана.

Их дом разрушен, а бизнес – разграблен и тоже поврежден обстрелами. Из Гостомеля семья уехала в Бучу. Насколько роковым было это решение, они поняли потом. Уже через день или два кафира добрались и туда. Семья Коваленко из шести человек вместе с домашними животными смогла выбраться, когда объявили зеленый коридор. В первый день его сильно обстреляли, было много погибших. Но 10 марта семье удалось уехать невредимыми.

В сутки до того многих мирных расстреляли. Тогда все было оккупировано, и велись большие бои. По дороге мы видели тела, сожженные машины. Пытались, чтобы дети не смотрели. Только говорили им: смотрим направо, налево не смотрим. Было написано на машинах "дети", а там колыбельки опрокинуты рядом. Ужасно очень. Российские солдаты проверяли документы, вывели моего 16-летнего сына из машины. Он очень высок, смотрелся на взрослого. Мы боялись, чтобы его не забрали, показывали документы, что это ребенок. Повезло, пропустили,

– дрожащим голосом рассказывает Оксана.

Муж привез жену и детей на Самборщину к родственникам, а сам пошел в военкомат, добровольно вызвался воевать. Сюда приехала старшая дочь со своей семьей, большая семья из 10 человек теснилась в двух маленьких комнатках, которые им выделили родственники. А потом благотворительный фонд при церкви приобрел для них свой дом.



Оксана Коваленко начинает жизнь сначала в пограничном селе во Львовской области / фото ZAXID.NET

Да, Оксана со своими четырьмя детьми, внучкой, мамой осваивается на новом месте. Говорит, что доброта местных людей и красота природы помогли проще и легче пройти этот сложный процесс реабилитации и начать жизнь сначала.

"Природа здесь очень отвлекает. Местность нам очень нравится. Если бы это было в другом месте, может, не так скоро бы пережили. Я волновалась, что дети пережили стресс, но они очень сдружились с местными детишками", – говорит Оксана.

Женщина думает возобновить свою предпринимательскую деятельность. Здесь, в глухой приграничной деревне на 140 человек, не хватает магазинов. Так что Оксана Коваленко перевезла из Гостомеля все, что уцелело от ее магазинчика, и на выделенной церковью земле в Мшанке откроет новый. Планирует трудоустроить продавцами переселенок. А сама пока работает администратором лагеря.



В "Мшанецких колыбах" реабилитируют переживших войну детей / фото ZAXID.NET

Работает в "Мшанецких колыбах" и 18-летний Александр Кардаш из Краматорска. Юноша здесь с мамой, которая в Стрелковской общине является координатором проекта Women's New Horizons от Центра "Женские перспективы".

Людмила Кардаш по специальности психологиня и школьная воспитательница, но до войны работала риэлтором. Когда пришлось уехать из дома, все бросила и вспомнила свое образование, помогающее пережить все испытания. По проекту помогает и другим.

Люди сюда приехали и не знали, что делать или оставаться. Те, кто адаптировались, привыкли, ищут постоянное жилье и работу. В селе работы нет, но наладили сотрудничество с центром занятости в Старом Самборе. В Стрелках две женщины создали кружки. Должны понять, что жизнь продолжается, нужно идти дальше. Я надеюсь, что я здесь как-нибудь найду себя и начну в этом направлении развиваться,

– говорит Людмила.



Людмила Кардаш не исключает идеи остаться на Самборщине / фото ZAXID.NET

Такой энергообмен поддерживает

А в райцентре Самборе образовался целый хаб психологинь из местных женщин и переселенок. В городе живет 3600 ВПЛ из Харькова, Очакова, Бердянска, Мариуполя, Токмака, Родов. Центр "Женские перспективы" начал сотрудничать с местной общественной организацией "Территория АРТ", занимающейся поддержкой переселенцев.

Смотрите также Пусть временная, но мы семья: как переселенка из Волновахи помогает бежавшим во Львов женщинам.

Глава ОО "Территория АРТ" Светлана Захарченко рассказывает, что первый год разные занятия для пострадавших женщин проводили бесплатно, а сейчас получили поддержку партнеров. Четыре раза в неделю желающие собираются в помещении райсовета, где занимаются английским, живописью, эйдетикой, психотерапией.

У нас живут люди, потерявшие все. Они приходят с тревожными состояниями, семейными ситуациями, утратой родных и имущества, паническими приступами, расстройствами сна. И ищут возможности обрести себя в новых условиях. Поддерживаем, чтобы люди могли адаптироваться и интегрироваться в нашем городе. Это индивидуальная и групповая форма поддержки, у нас работают два психотерапевта, психолог. Проект разрастается и возникают новые инициативы: эйдетика, рисование, хор, английский язык. Все занятия для взрослых. Потому что стабильная мама – стабильный ребенок. Когда мама имеет силу справиться сама с жизненной ситуацией, она более спокойна, уравновешена и может помочь интегрироваться детям.

– объясняет Светлана Захарченко.



Переселенки ходят на занятия по английскому, живописи, эйдетике, психотерапии / фото ZAXID.NET

Координатор проекта Women's New Horizons от Центра "Женские перспективы" в Самборе Анастасия Пирогова рассказывает, что ее семья уехала из Запорожья, когда начались сильные обстрелы. Пережили тяжелый путь с ребенком, но здесь он развивается, потому что есть много бесплатных учений, возможностей для повышения квалификации.

В Самборе женщина сначала волонтерила как психологиня, затем начала координировать вопросы помощи ВПЛ – медицинской, юридической, создала дорожную карту Самборского района для переселенцев, где указаны все инстанции, куда можно обратиться. До этого Анастасия Пирогова работала в бизнесе, руководила благотворительным фондом, потому социальные проекты ей близки.

"Я считаю, что человек улучшает свое состояние, когда делает что-то полезное для общества. Это такой энергообмен, который поддерживает", – говорит Анастасия.

Психологиня рассказывает, что приходится помогать разным людям, среди них есть женщины, пострадавшие от насилия. Для них и женщин с инвалидностью в Самборе открыли гинекологический кабинет, куда можно обратиться анонимно.

"На самом деле не только война является проблемой. Многие пострадавшие от насилия женщины пережили страшный опыт. Обычно они обращаются с другими вопросами, а затем в процессе разговора это выясняется. Они ведут себя очень по-разному. Есть пережившие много. Одна женщина, пережившая тяжелую ситуацию, начала ходить на хор, пение, рисование, терапию групповую и индивидуальную.Результаты сразу видны.Примечательно, как прогрессирует общество, которое собой занимается. -Эмоциональное состояние до такого уровня, чтобы каждая помогала себе сама, а не ждала помощи от государства, фондов. Как и у меня было. Я пошла попросить помощи, сама предложила, получила поддержку – и начался мой путь адаптации. Все изменилось в жизни" , – объясняет Анастасия Пирогова.



Анастасия Пирогова занимается психотерапией и координирует помощь для ВПЛ в Самборе / фото ZAXID.NET

Также особое внимание нуждаются в дружинах военных. Они тревожны каждый день, в ожидании плохого, не могут себе позволить жить, радоваться, и их дети тоже отражают это состояние, говорит психологиня.

Когда мы проводили для них мастер-класс, они радовались тому, что можно жить той жизнью, которая была у них раньше. Ибо они чувствуют свою обязанность горевать вместе со взрослыми. А они должны проживать свое счастливое детство,

– отмечает Анастасия.

Английскую переселенку преподает Елена Кременова из Херсона. Женщина проживает в Самборе с начала войны. Сначала на волонтерских началах преподавала английский взрослым с нуля. Тогда при поддержке гранта и благодаря сотрудничеству с "Женскими перспективами" начался полноценный проект. На занятиях женщины делятся последними новостями из своих городов, обучение совмещают с терапевтической практикой.



Елена Кременова из Херсона учит с нуля взрослых английскому языку / фото ZAXID.NET

"По приезде первые три месяца приводила себя в строй, потом начала искать работу. Это очень сложно, повсюду ВПЛ отказывали, потому что "вы скоро вернетесь домой". Но тогда Херсон был оккупирован, и ни о каком доме не было и речи. Вот так мы уже второй год не можем вернуться домой, поэтому должны интегрироваться. После первого объявления о курсах было много звонков от желающих. Все хотели изучать английский, чтобы не сойти с ума. Хотелось чем-то заняться и что-то делать", – говорит Елена.

Психологиня из Херсона Елена Познякова ведет арт-терапевтическое направление психологической группы, помогает справиться с травмой, найти ресурсы для вдохновения, жизни и преодоления проблем. Женщины работают с интуитивной живописью, эйдетикой, помогающей развивать память, творчество.

Мы уехали из дома в первый день войны. Я сама испытала шоковую травму, но смогла восстановиться и работать. С мая присоединилась к местной группе психологов, работающих с ВПЛ, "Территории АРТ". Также провожу личные консультации. Люди проходят психотерапевтическое сопровождение, чтобы преодолеть травматические последствия,

– отмечает Елена Познякова.



Елена Познякова ведет арт-терапевтический кружок / фото ZAXID.NET

Оксана из Очакова, которая рисует на занятиях, вспоминает, что пережила болезненные потери родных, а искусство помогает обрести покой и баланс.

Из активных переселений в Самборе, неравнодушных к тому, как развивается община, понемногу образовалась фокус-группа, они объединяются, чтобы вместе решать вопросы. У переселенцев есть свои инициативы. К примеру, они хотят засадить клумбу цветами и оставить в городе свой вклад.

"Мы создаем какое-то пространство, видим, что это людям нужно, потом ищем финансирование. У нас впереди очень большой путь. Ведь даже если закончится война, еще долго себя надо будет приводить в порядок", - заключает Анастасия Пирогова.