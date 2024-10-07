Он отметил, что ситуация с заведением находится под его полным контролем. Об этом Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека сообщил в своем телеграм-канале.
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Как отреагировал Лубинец на видео с избиением детей во Львовской области
Дмитрий Лубинец отметил, что сейчас правоохранительные органы проводят расследование в отношении жестокого обращения с детьми в учебно-реабилитационном центре во Львовской области.
Мы ожидаем результатов и надеемся, оно будет беспристрастным для защиты наилучших интересов детей,
– сказал омбудсмен.
Он также обратил внимание, что для того, чтобы уберечь детей, их необходимо переместить из указанного заведения. Поэтому Лубинец ожидает быстрых решений и действенных шагов от Львовской областной военной администрации и Службы по делам детей.
В то же время в Офисе генпрокурора отметили, что уже продолжается досудебное расследование по фактам издевательства над воспитанниками учебно-реабилитационного учреждения во Львовской области.
"На сегодня в уголовном производстве допрошено 46 человек, проведены обыски, реализовано временные доступы к вещам и документам и назначены судебные экспертизы. Детей, которые могли стать пострадавшими от насильственных действий, перевели в другое заведение", – отметили прокуроры.
Кроме этого, директора учебно-реабилитационного центра отстранили от исполнения служебных обязанностей.
Что известно о скандале вокруг учебного заведения во Львовской области
- Дмитрий Лубинец сообщил о случаях насилия над детьми в школе-интернате во Львовской области. Журналисты выяснили, что речь идет о Великолюбинском многопрофильном учебно-реабилитационном центре, расположенном вблизи Львова.
- Журналисты отмечали, что в течение последних 6 месяцев дети и взрослые из этого заведения обращались в Нацполицию, местную службу по делам детей и департамент образования. Однако уполномоченные лица не реагировали на заявления, а директор заведения "хвастался безнаказанностью и нужными связями".
- Кроме того, журналисты получили видео, где одна из воспитательниц заведения жестоко избила ребенка и применяла физическую силу к нему. За этим наблюдали другие воспитанники заведения.