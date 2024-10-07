Він наголосив, що ситуація із закладом перебуває під його повним контролем. Про це Уповноважений Верховної Ради України з прав людини повідомив у своєму телеграм-каналі.

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Як відреагував Лубінець на відео з побиттям дітей на Львівщині

Дмитро Лубінець наголосив, що наразі правоохоронні органи проводять розслідування стосовно жорстокого поводження з дітьми в навчально-реабілітаційному центрі у Львівській області.

Ми очікуємо на результати й сподіваємося, воно буде неупередженим задля захисту найкращих інтересів дітей,

– сказав омбудсмен.

Він також звернув увагу, що задля того, щоб вберегти дітей, їх необхідно перемістити із зазначеного закладу. Тому Лубінець очікує швидких рішень і дієвих кроків від Львівської обласної військової адміністрації та Служби у справах дітей.

Водночас в Офісі генпрокурора наголосили, що вже триває досудове розслідування за фактами знущання з вихованців навчально-реабілітаційного закладу у Львівській області.

"На сьогодні у кримінальному провадженні допитано 46 осіб, проведено обшуки, реалізовано тимчасові доступи до речей і документів та призначено судові експертизи. Дітей, які могли стати потерпілими від насильницьких дій, переведено до іншого закладу", – зазначили прокурори.

Окрім цього, директора навчально-реабілітаційного центру відсторонили від виконання службових обов'язків.

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