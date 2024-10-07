Він наголосив, що ситуація із закладом перебуває під його повним контролем. Про це Уповноважений Верховної Ради України з прав людини повідомив у своєму телеграм-каналі.
До теми Стало відомо, директора якого інтернату на Львівщині підозрюють у зґвалтуванні дітей
Як відреагував Лубінець на відео з побиттям дітей на Львівщині
Дмитро Лубінець наголосив, що наразі правоохоронні органи проводять розслідування стосовно жорстокого поводження з дітьми в навчально-реабілітаційному центрі у Львівській області.
Ми очікуємо на результати й сподіваємося, воно буде неупередженим задля захисту найкращих інтересів дітей,
– сказав омбудсмен.
Він також звернув увагу, що задля того, щоб вберегти дітей, їх необхідно перемістити із зазначеного закладу. Тому Лубінець очікує швидких рішень і дієвих кроків від Львівської обласної військової адміністрації та Служби у справах дітей.
Водночас в Офісі генпрокурора наголосили, що вже триває досудове розслідування за фактами знущання з вихованців навчально-реабілітаційного закладу у Львівській області.
"На сьогодні у кримінальному провадженні допитано 46 осіб, проведено обшуки, реалізовано тимчасові доступи до речей і документів та призначено судові експертизи. Дітей, які могли стати потерпілими від насильницьких дій, переведено до іншого закладу", – зазначили прокурори.
Окрім цього, директора навчально-реабілітаційного центру відсторонили від виконання службових обов'язків.
Що відомо про скандал навколо навчального закладу на Львівщині
- Дмитро Лубінець повідомив про випадки насильства над дітьми в школі-інтернаті у Львівській області. Журналісти з'ясували, що йдеться про Великолюбінський багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр, розташований поблизу Львова.
- Журналісти зазначали, що протягом останніх 6 місяців діти та дорослі з цього закладу зверталися до Нацполіції, місцевої служби у справах дітей та департаменту освіти. Проте уповноважені особи не реагували на заяви, а директор закладу "хизувався безкарністю і потрібними зв'язками".
- Окрім того, журналісти отримали відео, де одна з виховательок закладу жорстоко побила дитину та застосовувала фізичну силу до неї. За цим спостерігали інші вихованці закладу.