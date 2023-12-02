О разработке сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий в интервью Укринформу. Он говорит, что нужно создать как можно больше мобильных и автоматических групп, которые могут работать по беспилотникам.
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Что известно об аналоге "Гепарда" и сколько он стоит
Запланирована передача десяти авто Воздушному командованию "Запад", на которых можно будет разместить зенитные комплексы. Основной задачей их будет отслеживание воздушных целей, захват через акустические датчики, радары, визуальное наблюдение и уничтожение. Это украинский аналог известной немецкой установки Gepard,
– рассказал Козицкий.
Доукомплектовать десять огневых групп зенитными установками с автоматическими турелями должны уже до конца зимы. Преимущество этого оружия – можно вести огонь по воздушным целям без непосредственного участия человека, что позволит защищать объекты критической инфраструктуры еще более эффективно. В проект инвестируют 30 миллионов гривен, это сделает львовский ІТ Кластер.
"Будет классный, отечественный и значительно более дешевый комплекс. Львовские компании создают такую систему, надеемся, что она пройдет все испытания, и мы предоставим для обороны страны качественные автоматические комплексы", – заключает глава ОВА.
Он говорит, что закрыть небо над Украиной волонтерскими усилиями невозможно, ведь для этого требуются системы Patriot, IRIS-T, NASAMS. Но можно "дополнять и усиливать системы большой и средней дальности и автоматизированные системы".
Украина будет производить оружие
- Концерн Rheinmetall начнет производить танки в Украине уже в 2024 году. Речь о БТР Fuchs и БМП Lynx.
- Важность собственного производства – при условии, что партнеры предоставят лицензии – отмечал и Владимир Зеленский. Он считает, что это может изменить ход войны.
- Производство оружия в Украине крайне важно, ведь россиянам хватает средств на войну. Эстонская разведка привела свидетельства, что в 2024 году интенсивность войны России против Украины не снизится. А в ближайшие недели оккупанты начнут бить по инфраструктуре.