В ОВА сообщили, что 31 декабря во Львовской области нашли обломки ракет, которые, вероятно, остались в результате предыдущего обстрела.

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Во Львовской области нашли обломки ракет

На территории Бибрской общины, за 600 метров до жилых зданий, обнаружили обломок крылатой ракеты. Специалисты подозревают, что уцелела боевая часть. Сейчас специалисты ГСЧС проводят подготовительные работы, чтобы безопасно уничтожить ее.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкой рассказал, что на территории Каменка-Бугской общины в 300 метрах от жилого сектора тоже нашли обломки крылатой ракеты. Их уже обследовали специалисты. По их заключению, эти обломки не представляют опасности.

Важно! Если вы обнаружили подозрительные объекты или обломки вражеских воздушных целей, ни в коем случае не приближайтесь к ним, а тем более – не прикасайтесь. Немедленно позвоните по номеру 101 или 102 и сообщите о находке.

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