Собирал разведданные для оккупантов: на Львовщине задержали российского агента

Во Львовской области контрразведка СБУ задержала российского агента. Мужчина собирал разведданные для оккупантов.

Вражеский приспешник родом из Донецкой области. С начала войны он собирал разведданные о местах расположения и перемещения подразделений Сил обороны Украины на Лиманском направлении. Далее переехал во Львовскую область.

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Что известно о российском агенте

Под видом внутри перемещенного он поселился вблизи одного из энергетических объектов региона и продолжил разведывательно-подрывную деятельность. Впрочем, СБУ разоблачила российского агента на попытках скрытого сбора и передачи сведений из-за "связной" в рядах террористических группировок так называемой "ДНР".

Во время оперативных мероприятий у злоумышленника обнаружен мобильный телефон с перепиской с врагом,

– отметили в СБУ.

Он был задержан в ходе многоэтапной спецоперации правоохранителей на Западе Украины. Следователи уже сообщили предателю о подозрении. Затем суд избрал меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.

СБУ задержала российского агента во Львовской области: смотрите видео

Священник УПЦ МП приговорен к тюрьме

Недавно в Украине осудили священника УПЦ МП до 12 лет тюрьмы. Речь идет о настоятеле храма в Лисичанске. По данным следствия, он "сливал" позиции наших воинов на территории города и в районе Северодонецка.

Также предатель сообщал захватчикам о местных патриотах, которые потенциально могли сопротивляться оккупационным группировкам. Преступник был задержан в конце апреля.