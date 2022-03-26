Во Львовской ОВА настойчиво просят не распространять фото и видео ударов по городу

Враг нанес ракетный удар по Львову 26 марта. Во Львовской ОВА просят очевидцев не распространять фото и видео случившегося. Эта информация может быть на руку противнику.

С таким требованием к жителям региона и пользователям интернета обратился председатель ОВА Максим Козицкий. Он призвал всех сохранять спокойствие.

На тему Оккупанты ударили по Львову: просят не распространять фото и видео последствий

Разведка врага получает информацию из соцсетей

Прошу вас не распространять фото и видеоматериалы, не разглашайте локацию в комментариях. Помните, что российская разведка 90% информации получает из соцсетей,

– подчеркнул Козицкий.

Глава ОВА отметил, что все, что людям необходимо знать, позже сообщат представители власти.

Стоит посмотреть: Зеленский выступил с видеообращением на 20-м форуме в Дохе

Зеленский выступил с видеообращением на 20-м форуме в Дохе