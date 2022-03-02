На львовском вокзале задержан Владимир Рубан
2 марта 2022 , 14:49Читати новину українською
Источник:Zaxid.net
В поезде, который курсировал во Львов, задержали Владимира Рубана. Информацию подтвердили в полиции, но правоохранители не сообщили, откуда направлялся поезд.
Видео с задержанием Рубана было опубликовано вечером 1 марта на странице Зимноводовской ОТО. Но в полиции сообщили, что его задержали еще днем 28 февраля.
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Задержал его и передал полиции офицер батальона полка "Азов".
Да, около обеда в полицию поступил вызов. Сотрудников полиции вызвали на железнодорожный вокзал, где им передали задержанного. Его доставили в полицейский участок, где с ним работали сотрудники Службы безопасности Украины,
– рассказала спикер областной полиции Светлана Добровольская.
Что следует знать о Владимире Рубане
- Это пророссийский общественный деятель.
- Он фигурировал по уголовному делу о планировании насильственного свержения конституционного строя в Украине и содействии террористической организации "ДНР".
- Также Рубан являлся активным участником пророссийского движения Виктора Медведчука "Украинский выбор". В июне 2013 года он создал собственную общественную организацию "Офицерский корпус".
- В конце февраля 2017 года вместе с Надеждой Савченко посетил временно оккупированные территории, нарушив порядок пересечения линии разграничения, после чего СБУ аннулировала разрешение Рубана на выезд во временно оккупированные территории.
- В марте 2018 года следствие утверждало, что Рубан и Савченко собирались обстрелять кортеж тогдашнего президента Петра Порошенко из винтовки "Топаз", изготовленной в так называемой "ДНР".
- 8 марта 2018 года Рубана задержали на линии разграничения при перевозке крупной партии оружия и обвинили в подготовке терактов в центре Киева, планировании государственного переворота и незаконном обращении с оружием, а еще в подготовке покушений на Порошенко и других чиновников.
- 9 марта киевский суд арестовал Рубана, но уже в апреле 2019 года его и Савченко освободили из зала суда.