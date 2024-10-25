Львовскую область атакуют дроны-камикадзе: в области слышали взрывы, работает ПВО

Россия в ночь на 25 октября в очередной раз атаковала Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Под ударом БпЛА оказалась Львовская область, где сейчас работает ПВО.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий. Он призвал украинцев оставаться в безопасных местах.

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Власти подтвердили работу ПВО

Тревогу в регионе объявили около 2:27. В Воздушных силах сразу сообщили, что существует угроза применения врагом ударных БПЛА. В 2:43 в областной военной администрации уточнили, что "Шахед" уже находится в воздушном пространстве Львовщины.

ПВО работает. Прошу жителей области не игнорировать сообщения о повышенной опасности и перейти в ближайшие к вам укрытия,

– призвал глава ОВА.

Впоследствии он предупредил, что на территории Львовской области появился еще один "Шахед". По состоянию на три часа он находился в районе Куликова. "Часто меняет курс. Будьте в безопасном месте", – подчеркнул Козицкий.

В 3:21 глава ОВА сообщил о третьем боевом беспилотнике в воздушном пространстве области. Курс – Броды, Буск. А за менее 10 минут в области зафиксировали еще один "Шахед" с аналогичным курсом.