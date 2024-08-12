Российская "картинка": Лышенко сказал, что происходит на Запорожской АЭС

Российские оккупанты устроили пожар в градирне Запорожской атомной электростанции. Энергоблоки не были поражены.

Об этом 24 Каналу рассказал депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко, отметив, что, по информации местных жителей, оккупанты подожгли там шины.

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Информации о серьезном поражении самих энергоблоков нет. Есть разные предположения, зачем оккупанты совершили такую провокацию.

Вероятнее всего, провокация была направлена не на местных, а для общероссийской картинки, что вот якобы станция страдает. Возможно, для привлечения внимания международных организаций на фоне ситуации в Курской области, – сказал Лышенко.

Находятся ли оккупанты на ЗАЭС

Как отметил Лышенко, МАГАТЭ хоть и реагирует на такие действия оккупантов, но достаточно запоздало. Стоит понимать, что эта организация эффективно функционирует именно в мирное время. Они отправляют наблюдателей, которые доносят информацию в центральный офис. Затем все это анализируют – и тогда дают реакцию. А событие могло произойти значительно раньше.

Они организованы как структура по проверке работы атомных электростанций в мирное время. Их протоколы не позволяют быстро реагировать на проблемы, которые возникают во время войны. Отсюда и есть эта запоздалая реакция,

– рассказал Лышенко.

Известно, что на территории Запорожской АЭС находятся российские оккупанты. В свое время была информация, что на складах ЗАЭС хранят оружие и боеприпасы. Кремль уже отыграл "карту" создания якобы ядерной опасности. В мире на это уже не ведутся. Хотя сейчас, вероятно, оккупанты снова попытались что-то такое сделать.