"Лыжный экспресс": Укрзализныця назначила дополнительные поезда в Карпаты
8 января 2022 , 16:52Читати новину українською
Источник:Укрзализныця
Укрзализныця назначила дополнительные даты курсирования рейса "Киев-Славское". Пассажиры могут воспользоваться его услугами с 10 по 16 января.
На пути следования на горнолыжный курорт поезд будет останавливаться на станциях Святошин, Коростень, Львов, Стрый и Сколе. Об этом сообщили в пресс-службе государственного перевозчика.
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"Лыжный экспресс" "Киев – Славское" будет дополнительно курсировать 10 и 16 января 2022 года,
– говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что на маршруте находится скоростной поезд Hyundai Rotem.
- Поезд №745/746 будет отправляться из Киева в 06: 02 и прибывать в конечный пункт в 13: 54;
- В обратном направлении, из Славского, поезд будет отправляться в 16:20 и прибывать в Киев в 23: 50.
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