"Лыжный экспресс": Укрзализныця назначила дополнительные поезда в Карпаты

Укрзализныця назначила дополнительные даты курсирования рейса "Киев-Славское". Пассажиры могут воспользоваться его услугами с 10 по 16 января.

На пути следования на горнолыжный курорт поезд будет останавливаться на станциях Святошин, Коростень, Львов, Стрый и Сколе. Об этом сообщили в пресс-службе государственного перевозчика.

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"Лыжный экспресс" "Киев – Славское" будет дополнительно курсировать 10 и 16 января 2022 года,

– говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что на маршруте находится скоростной поезд Hyundai Rotem.

Поезд №745/746 будет отправляться из Киева в 06: 02 и прибывать в конечный пункт в 13: 54;

В обратном направлении, из Славского, поезд будет отправляться в 16:20 и прибывать в Киев в 23: 50.

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УЗ запустила экспресс в Карпаты. Он будет отправляться со Львова и ехать до станции Ясиня.

С 13 декабря начал курсировать поезд "Мариуполь – Рахов" с самым длинным пассажирским маршрутом.

В начале декабря в государственном перевозчике запустили 2 новых поезда в Польшу.

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В прошлом сезоне "Лыжный экспресс" "Киев – Славское", который Укрзализныця запустила 15 декабря 2020 года, за новогодне-рождественский период перевез 26 тысяч пассажиров.