На шляху прямування до гірськолижного курорту поїзд зупинятиметься на станціях Святошин, Коростень, Львів, Стрий і Сколе. Про це повідомили у пресслужбі державного перевізника.
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"Лижний експрес" "Київ – Славське" буде додатково курсувати 10 та 16 січня 2022 року,
– мовиться у повідомленні.
В Укрзалізниці додали, що на маршруті перебуває швидкісний поїзд Hyundai Rotem.
- Поїзд №745/746 вирушатиме з Києва о 06:02 та прибуватиме до кінцевого пункту о 13:54;
- У зворотному напрямку, зі Славська, потяг вирушатиме о 16:20 і прибуватиме до Києва о 23:50.
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