"Лжец и предатель": после встречи с Путиным Трампа дома встретили акциями протеста

Несколько десятков человек организовали акцию протеста под стенами Белого Дома после возвращения президента США Дональда Трампа со встречи с Владимиром Путиным.

16 июля в Хельсинки состоялись первые двусторонние переговоры между президентами США и России со времени инаугурации Дональда Трампа.

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Сразу после окончания встречи с Путиным и совместной пресс-конференции Трамп вылетел из Финляндии в Вашингтон, однако там его ждал не слишком теплый прием.

Несколько десятков человек собрались в ночь на вторник у здания Белого дома, чтобы выразить свое недовольство в адрес 45-го президента США.

Протестующие держали в руках плакаты с надписями "Лжец" и "Изменник".

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Некоторые из активистов заявили, что намерены продолжать свои акции до того момента, пока Трамп не уйдет в отставку.

A few photos from last night’s #OccupyLafayetteSquare protest next to the White House following the president’s return from the #TrumpPutinSummit. pic.twitter.com/I1kKurDJl4 — Leon Hartwell (@LeonHartwell) 17 липня 2018 р.

Make sure you get out to DC tonight and #OccupyLafayetteSquare and let @realDonaldTrump know that we will not take anymore of his #treason we need to #DumpTrump ASAP !!! pic.twitter.com/V0Ez6W9350 — Stephanie Chasles (@DoctorHappy3) 17 липня 2018 р.

Protesters shouting “traitor, traitor, triator ...” in the direction of the White House upon the president’s return from the #TrumpPutinSummit. #OccupyLafayettePark pic.twitter.com/kqnRDVERO7 — Leon Hartwell (@LeonHartwell) 17 липня 2018 р.

После встречи Путина и Трампа в Хельсинки сенатор-республиканец Джон Маккейн назвал лидера США "самым большим позором" из всех американских президентов.