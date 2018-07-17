"Лжец и предатель": после встречи с Путиным Трампа дома встретили акциями протеста
Несколько десятков человек организовали акцию протеста под стенами Белого Дома после возвращения президента США Дональда Трампа со встречи с Владимиром Путиным.
16 июля в Хельсинки состоялись первые двусторонние переговоры между президентами США и России со времени инаугурации Дональда Трампа.
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Сразу после окончания встречи с Путиным и совместной пресс-конференции Трамп вылетел из Финляндии в Вашингтон, однако там его ждал не слишком теплый прием.
Несколько десятков человек собрались в ночь на вторник у здания Белого дома, чтобы выразить свое недовольство в адрес 45-го президента США.
Протестующие держали в руках плакаты с надписями "Лжец" и "Изменник".
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Некоторые из активистов заявили, что намерены продолжать свои акции до того момента, пока Трамп не уйдет в отставку.
После встречи Путина и Трампа в Хельсинки сенатор-республиканец Джон Маккейн назвал лидера США "самым большим позором" из всех американских президентов.