"Брехун і зрадник": після зустрічі з Путіним Трампа вдома зустріли акціями протесту

Кількадесят осіб організували акцію протесту під стінами Білого Дому після повернення президента США Дональда Трампа із зустрічі з Володимиром Путіним.

16 липня у Гельсінкі відбулись перші двосторонні переговори між президентами США та Росії з часу інавгурації Дональда Трампа.

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Одразу після закінчення зустрічі із Путіним та спільної прес-конференції Трамп вилетів із Фінляндії у Вашингтон, проте там його чекав не надто теплий прийом.

Кілька десятків людей зібралися в ніч на вівторок біля будівлі Білого дому, щоб висловити своє невдоволення на адресу 45-го президента США.

Протестувальники тримали в руках плакати і написами "Брехун" і "Зрадник".

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Деякі з активістів заявили, що мають намір продовжувати свої акції до того моменту, поки Трамп не піде у відставку.

A few photos from last night’s #OccupyLafayetteSquare protest next to the White House following the president’s return from the #TrumpPutinSummit. pic.twitter.com/I1kKurDJl4 — Leon Hartwell (@LeonHartwell) 17 липня 2018 р.

Make sure you get out to DC tonight and #OccupyLafayetteSquare and let @realDonaldTrump know that we will not take anymore of his #treason we need to #DumpTrump ASAP !!! pic.twitter.com/V0Ez6W9350 — Stephanie Chasles (@DoctorHappy3) 17 липня 2018 р.

Protesters shouting “traitor, traitor, triator ...” in the direction of the White House upon the president’s return from the #TrumpPutinSummit. #OccupyLafayettePark pic.twitter.com/kqnRDVERO7 — Leon Hartwell (@LeonHartwell) 17 липня 2018 р.

Після зустрічі Путіна і Трампа у Гельсінкі сенатор-республіканець Джон Маккейн назвав лідера США "найбільшим соромом" з-поміж усіх американських президентів.