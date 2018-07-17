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"Брехун і зрадник": після зустрічі з Путіним Трампа вдома зустріли акціями протесту

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Акція протесту під стінами Білого дому
Акція протесту під стінами Білого дому / Twitter

Кількадесят осіб організували акцію протесту під стінами Білого Дому після повернення президента США Дональда Трампа із зустрічі з Володимиром Путіним.

16 липня у Гельсінкі відбулись перші двосторонні переговори між президентами США та Росії з часу інавгурації Дональда Трампа.

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Одразу після закінчення зустрічі із Путіним та спільної прес-конференції Трамп вилетів із Фінляндії у Вашингтон, проте там його чекав не надто теплий прийом.

Кілька десятків людей зібралися в ніч на вівторок біля будівлі Білого дому, щоб висловити своє невдоволення на адресу 45-го президента США.

Протестувальники тримали в руках плакати і написами "Брехун" і "Зрадник".

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Деякі з активістів заявили, що мають намір продовжувати свої акції до того моменту, поки Трамп не піде у відставку.

Після зустрічі Путіна і Трампа у Гельсінкі сенатор-республіканець Джон Маккейн назвав лідера США "найбільшим соромом" з-поміж усіх американських президентів.

Джерело: 24 Канал
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