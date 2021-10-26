Лжет и бредит: скандальное заявление Путина опровергли сами же россияне

Пока Путин излагает миру свои бредовые сны, будто иностранцы едут и едут колоть в Россию "Спутник", а дома у себя покупают липовые справки о вакцинации Pfizer, в реальной, не бредовой жизни это путинские подданные, в том числе вынужденно уколовшиеся никчемным с точки зрения зарубежных поездок "Спутником", едут и едут в Европу, чтобы получить вакцины-пропуска в большой мир.

Пока Путин бредит – р оссияне едут и едут в Сербию, Черногорию и особенно – в Хорватию, которая предлагает еще и однокомпонентный Johnson&Johnson, что, конечно, страшно удобно – прилетел, укололся, улетел.

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Это не иностранцы тратят деньги на визу в Россию, билеты на самолет, гостиницу в Москве, а потом еще и фейковые справки. Это русские, у которых нет действующего Шенгена, подают документы в посольство той же Хорватии, и платят за визу там, платят иностранным авиакомпаниям за перелет ("Аэрофлот" только что ликвидировал рейсы на Сплит и Пулу, оставив один Загреб, соответственно своими руками передал большую часть клиентов конкурентам), и платят потом за гостиницы иностранцам. Это русские платят им. Не наоборот.

За что не платят русские – это за собственно прививку. Русский прилетает, безо всякой записи идет в любую клинику, которая проводит вакцинацию, и где ему любезно предлагается прививочное меню, из которого, как я уже сказала, ему всего удобнее выбрать Johnson&Johnson, потом он честно колется, получает об этом честную справку, а через две недели на его почту приходит честный сертификат с кьюар-кодом, без которого в ряде стран уже и кофе не выпьешь.

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Если у него в запасе есть пара выходных например дней, он тут просто гуляет после прививки. Запивает ее природной красотой, чистым воздухом, а то и чем-то покрепче: какой русский не спросит хорватского врача, можно ли ему вина после прививки? Какой хорватский врач скажет русскому, что нельзя?

Вот, Путин, вот, где реальность. Она вынужденная, это ты ее нам пристроил, ты, который не умеет толком оформить свою вакцину, который не пускает в страну признанные, который врет, врет, врет и в перерывах бредит.

Но, знаете, она в итоге до чего же хороша, эта вынужденная реальность. Вот, мы бы фиг сюда собрались, кабы не Путин. Да и местные хорватские довольны: "Хорошо, что вы никак не можете вакцину свою зарегистрировать. У нас сезон получился длиннее на 2 месяца за счет туристов из РФ".

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А вы говорите – от него совсем никакой пользы. Не-не. Наскреблась вот